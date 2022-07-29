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Окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами: є загиблі та поранені

11:18 29 липня 2022
Вирва від снаряда

Окупанти вчергове вдарили по Миколаїву — у п'ятницю, 29 липня, в одному з районів міста був зафіксований «прильот» касетних снарядів.

«Є постраждалі. На місце вже виїхали «швидкі», — повідомляв мер міста Олександр Сєнкевіч.

А очільник областній ОВА Віталій Кім уточнив, що росіяни поцілили поряд із зупинкою громадського транспорту: «Судячі зі всьго, у зв'язку з успіхами ЗСУ на півдні, орки змінили тактику. Вчора під час не комендантської години поцілили у спальний район міста, внаслідок чого розрушено багато будинків. Там немає навіть натяків на воєнний об'єкт. Сьогодні обстріляли інший район, влучили поряд із зупинкою громадського транспорту. 12 людей лежить на землі. На місце поїхали «швидкі».

За його словами, наразі відомо про сімох поранених та п'яти загиблих.

А голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 4-ї ранку ворог завдав ракетних ударів по центральній частині Харкова: «Пошкоджено двоповерховий будинок та приміщення навчального закладу. Ворог вдарив по ще одній пам’ятці архітектури. На місці працюють рятувальники. Медики надали допомогу 71-річному перехожому, який був поряд».

Нагадаємо, що у ніч проти 28 липня росіяни запустили серію ракет по регіонах України, у тому числі по Харківській та Миколаївській областях.

Ілюстративне фото зі сторінки поліції Миколаївщини у соцмережах

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