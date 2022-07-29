Росіяни зосередилися на захопленні Бахмута та готують новий наступ на Харків, — ISW

На Бахмутському напрямку, де росіяни намагаються покращити тактичне становище, ЗСУ успішно відбили штурмові та наступальні дії противника у напрямку Вершини та Семигір'я.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, ворог намагається вести наступальні дії в районах Новолуганського та Соледара, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, окрім обстрілів уздовж лінії зіткнення, ворог завдав авіаударів поблизу Новоандріївки. Ворожа розвідка боєм у напрямках Водяного та Пісків завершилася втратами та відступом противника. Також росіяни намагалися наступати у напрямках Авдіївки, Красногорівки та Великої Новосілки, проте ЗСУ змусили їх відступити із втратами.

На Харківському напрямку противник бив з артилерії в районах населених пунктів Харків, Рідне, Уди, Дементіївка, Слатине, Протопопівка, Нове, Золочів, Прудянка, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Безруки, Борщова, Старий Салтів та Коробочкине. Пара ворожих вертольотів Мі-8 завдала ударів неподалік Старого Салтова.

В Інституті вивчення війни не виключають, що росіяни, які завдають ударів по позиціях ЗСУ під Харковом, готуються до нового наступу на обласний центр із півночі та північного сходу.

Експерти ISW вважають, що на сході України росіяни зосередилися на наступі на Бахмут, зменшивши активність у напрямку Сіверська. Аналітики також зазначають, що в Херсонській області окупанти, схоже, змушені відступати, й згадують про непрямі докази того, що українські підрозділи захопили плацдарми на лівому березі річки Інгулець на північ від Херсона.

Також у Геншрабі оприлюднили дані щодо втрат ворога станом на 29 липня 2022.

Напередодні у Генштабі повідомляли, що ворог штурмом частково покращив своє тактичне становище у напрямках населених пунктів Соледар та Вершина.

Фото Генштабу ЗСУ

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