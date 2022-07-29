Майже «цілком таємно»: НБУ заборонив світлові табло з курсами валют

Національний банк, який різко підвищив курс долара та ввів нові обмеження на зняття готівки за кордоном, заборонив небанківським установам та операторам поштового зв'язку інформувати клієнтів про курси іноземних валют будь де поза межами кас.

В НБУ заявляють, що таким чином посилюються вимоги до небанківських фінансових установ та операторів поштового зв'язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі (обмін валют). В Національному банку повідомили про «банкоматний туризм» та зазначили, що розхитування ситуації з готівковим курсом під час війни задля отримання додаткової маржі в сегменті, де купує валюту населення, є неприпустимим.

«Інформація про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют має надаватися населенню в стандартизованому вигляді в чітко визначеному форматі — копії наказу (розпорядження) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют. Ця інформація розміщуватиметься виключно в касах установ та їхніх структурних підрозділів. Водночас небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв'язку забороняється здійснювати інформування про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют поза межами кас установ та їхніх структурних підрозділів, привертаючи до них додаткову надмірну увагу будь-якими цифровими значеннями чи символами», — йдеться у повідомленні.

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Фото Pixabay

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