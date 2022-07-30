Українці повертаються додому: які документи потрібні для перетину кордону

Українці, які опинилися за кордоном після 24 лютого, починають поступово повертатися додому. У багатьох виникає запитання щодо того, як в’їхати назад в Україну громадянам, які перетинали кордон по внутрішнім паспортам. Відповідь на нього дали фахівці Юридичного пораднику для ВПО.

«Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну. Тим не менше таке повернення можливо лише за наявності в особи одного із таких документів:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт України;

службовий паспорт України;

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу;

посвідчення особи на повернення в Україну.

«Внутрішній паспорт» (ID-картка) у зазначеному переліку відсутній. Відповідно повернутися по ньому назад в Україну не вийде: необхідно оформити або закордонний паспорт, або посвідчення на повернення в Україну.

Умови та строки виготовлення таких документів відрізняються. Посвідчення особи на повернення в Україну видається, зокрема, закордонною дипломатичною установою (посольством / консульством України за кордоном) в день звернення заявника. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон наразі можна оформити, як у закордонних дипломатичних установах, так і у мобільному центрі ДП «Документ» у Варшаві. Процес виготовлення та видачі такого документу може тривати від 3 до 6 місяців".

Юристи додають — у період дії воєнного стану та протягом року з дня його припинення чи скасування українцям дозволено в’їзд та виїзд із України на підставі закордонного паспорта, строк дії якого продовжено, а дітьми також на підставі закордонного паспорта їх батьків або інших законних представників, до якого внесено інформацію про дитину.

«Продовжити дію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також внести до нього інформацію про дитину можна безкоштовно у день звернення до закордонної дипломатичної установи».



Загалом ця процедура регулюється Постановою КМУ від 28.02.2022 № 170.



Раніше «ФАКТИ» писали про те, що тепер на порталі ДІЯ можна замовити дублікат чи витяг з документів.



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