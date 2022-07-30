Віримо лише у вас та у Залужного: українці прокоментували втрати ворога за добу

Минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 170 окупантів. Усього з початку повномасштабної війни російська армія втратила вже близько 40 670 своїх військових убитими. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Крім особового складу, втрати техніки ворога склали:

танків — 1759 (+10 одиниць за добу), бойових броньованих машин — 39995 (+8), артилерійських систем — 906 (+6), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 733 (+2), автомобільної техніки та автоцистерн — 2889 (+19), спеціальна техніка — 78 (+1).

Побачивши, що втрати окупантів знову збільшилися, багато українців не змогли утриматися від коментарів під постами, висловивши найкращі побажання на адресу бійців ЗСУ та їхнього Головнокомандувача.

Як писали «ФАКТИ», ЗСУ зупинили ворога на Слов'янському та ще трьох напрямках, біля низки населених пунктів бої тривають.

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