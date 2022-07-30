39.81 / 41.34 40.10 / 41.96
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Віримо лише у вас та у Залужного: українці прокоментували втрати ворога за добу

11:18 30 липня 2022
ЗСУ

Минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 170 окупантів. Усього з початку повномасштабної війни російська армія втратила вже близько 40 670 своїх військових убитими. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Крім особового складу, втрати техніки ворога склали:

танків — 1759 (+10 одиниць за добу), бойових броньованих машин — 39995 (+8), артилерійських систем — 906 (+6), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 733 (+2), автомобільної техніки та автоцистерн — 2889 (+19), спеціальна техніка — 78 (+1).

Побачивши, що втрати окупантів знову збільшилися, багато українців не змогли утриматися від коментарів під постами, висловивши найкращі побажання на адресу бійців ЗСУ та їхнього Головнокомандувача.

Як писали «ФАКТИ», ЗСУ зупинили ворога на Слов'янському та ще трьох напрямках, біля низки населених пунктів бої тривають.

35

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 6600 грн.: як це зробити

Українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 6600 грн.: як це зробити

Ростислав Поточняк

Помер знаменитий український футболіст, якого не зміг переманити сам Лобановський

огірки

Терміново дайте огіркам та помідорам соду у липні: збиратимете врожай відрами до осені

Кейт Міддлтон

Чатні з кабачків на зиму: старовинний рецепт сім'ї Кейт Міддлтон

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту