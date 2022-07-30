ЗСУ зупинили ворога на Слов'янському та ще трьох напрямках, біля низки населених пунктів бої тривають, — Генштаб

На Авдіївському напрямку окупанти знов вели штурмові дії в районах Пісків та Авдіївки, але успіху не мали.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ та додали, що станом на ранок 30 липня біля Красногорівки бойові дії тривають. Ворог обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Новобахмутівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Пісків та Красногорівки, а також завдав авіаударів неподалік Селидового, Авдіївки та Первомайського.

На Слов’янському напрямку ворог вів обстріли з реактивної артилерії та танків неподалік Асіївки, а також вів штурмові дії в районах Бражівки та Дмитрівки. Успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював військову та цівілну інфраструктуру, вів штурмові дії в районах Вершини і Травневого, але успіху не мав. Біля Семигір’я, Зайцевого та Вершини тривають бойові дії.

На Новопавлівському напрямку противник вів штурмові дії в районі Мар’їнки, успіху не мав, відійшов. Поблизу Павлівки бойові дії тривають.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні та недопущенні просування наших військ. Підтримує високу інтенсивність ведення повітряної розвідки БпЛА.

Раніше голова українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан заявляв, що на Лівобережній частині Дніпра, в районі Мелітополя, Бердянська на українську армію чекають бої. На цю ділянку росіяни перекидають значні сили, прагнучи зламати ситуацію на півдні України. Ворог не відмовився від ідеї захопити Запоріжжя та Миколаїв.

Фото Генштаба ЗСУ

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