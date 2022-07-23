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Чим і як підживлювати огірки у липні: прості поради

10:56 23 липня 2022
Огірки

У липні, коли активно плодоносять огірки, за ними потрібен уважний догляд, у тому числі й підживлення, що може продовжити «огірковий» період.

Автори «Моя дача. Сад та город» зазначають, що за недостатнього догляду збирати врожай можна буде лише два-три тижні, проте є методи, які дозволять робити це довше.

По-перше, це правильний полив. Після цвітіння рослинам потрібен рясний полив як під корінь вранці, так і по листям увечері. Рекомендується поливати огірки теплою водою 8−12 л на 1 кв.

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По-друге, підживлення. Рослинам у цей період потрібно більше калію з фосфором та мікроелементів. За час плодоношення краще провести три підживлення:

  • На початку — використовувати розчин із 1 ст.л. нітрофоски на 10 л води.
  • За пару тижнів — розвести 0,5 л коров'яка та 1 ст.л. сульфату калію.
  • Третє підживлення провести у серпні — 1 ст.л. суперфосфату та 1 ст.л. сірчанокислого калію на 10 л води, обприскати розчином кислого молока та води (1:3) по листку.

Через перепад температур у другій половині літа огірки можуть страждати від застою вологи та підвищеної вологості повітря, що сприятливо для розвитку патогенних грибків. Коли огірки зав'язалися і плодоносять, можна обробляти рослини розчином питної соди.

Фото Pixabay

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