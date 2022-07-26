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Ви не повірите, але це підживлення без добрив наприкінці липня дійсно змусить ваші огірки, помідори та перці плодоносити, як скажені (відео)

19:53 26 липня 2022
Огірки

Деякі дачники та городники стикаються з тим, що навіть при регулярному підживленні у ґрунті спостерігається дефіцит елементів живлення.

Допомогти в цьому випадку можна за допомогою одного підживлення без добрив, яке мобілізує мікро- та макроелементи, які вже наявні в ґрунті, і помідори, перець та огірки одразу підуть у зріст.

Йдеться про звичайнісіньку гранульовану лимонну кислоту, яку потрібно розчинити в теплій воді з розрахунку 1 столова ложка на 10 літрів рідини. Поливати розчином томати та огірки слід під корінь — по 0,5 літра під кожен кущ.

У користі такого чудодійного підживлення переконалися й інші любителі вирощувати рослини на дачі, про що свідчать їхні щирі відгуки.

Нагадаємо, для підживлення овочевих культур успішно застосовуються також розчини йоду та соди .

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