Шакірі загрожує ув'язнення терміном на вісім років плюс гігантський штраф

У популярної співачки Шакіри настала чорна смуга у житті. Як уже повідомляли «ФАКТИ», у червні вона розлучилася з іспанським футболістом Жераром Піке. Їхні стосунки тривали понад 11 років. Шакіра народила гравцю «Барселони» двох дітей. Виявилося, що Піке зраджував їй.

Не встигла співачка отямитися після розриву з Жераром, як іспанська прокуратура звинуватила її в ухиленні від сплати податків та шахрайстві. Шакірі загрожує вісім років в'язниці та штраф у розмірі 24 мільйони євро!

Суть претензій прокуратури у тому, що співачка недоплатила іспанській державі приблизно 14,5 мільйона євро податків у період з 2012 по 2014 рік.

Шакіра стверджує, що в той час вона жила переважно за межами Іспанії, тому не мала сплачувати податки в цій країні. Проте прокуратура має іншу думку. У травні 2012 року співачка купила будинок у Барселоні та жила там разом з Піке. У 2013 році вона народила від нього сина. У 2015 році народився другий син. Все говорить про те, що Шакіра проводила більшу частину часу у столиці Каталонії. Отже, мала сплачувати податки в Іспанії. За місцевими законами, люди, які провели у королівстві понад пів року, стають її податковими резидентами.

Прокуратура пропонувала Шакірі розв'язати питання полюбовно. Суть правочину не розкривається, відомо, що адвокати співачки відмовилися. І тепер справу розглядатиме суд. Дату слухань поки що не призначено.

Шакіра стверджує, що вже внесла до скарбниці необхідну суму й навіть з відсотками. Журналістам співачка сказала, що невинна та що прокуратура порушує її права.

Цікаво, що Жерар Піке теж ухилявся від податків. Його справа розглядалася у 2019 році. Футболіста оштрафували на 2,1 млн євро.

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