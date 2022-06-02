Зірка «Барселони» Піке розійшовся з поп-дівою Шакірою: у пари двоє дітей

Цивільний шлюб триразового переможця Ліги чемпіонів з «Барселоною» та чемпіона світу та Європи у складі збірної Іспанії Жерара Піке з поп-співачкою Шакірою, схоже, дав серйозну тріщину після 11 років стосунків.

Як повідомляє авторитетне видання El Periodico, футболіст знову мешкає у своєму холостяцькому будинку в Барселоні. За інформацією джерела, кілька сусідів у будинку бачили, як Жерар входив та виходив із будинку протягом останнього тижня. Також подейкують, що Піке насолоджується нічним життям у компанії друга-одноклубника Рікі Пуїга та його товаришів.

Ще однією ознакою, що вказує на дисгармонію у стосунках, є нова пісня Шакіри Te Felicito, записана спільно з репером Рау Алехандро. «Мене попереджали, але я не звернула уваги. Це була крапля, що переповнила склянку. Не кажи мені, що ти шкодуєш, — це здається щирим, але я добре тебе знаю та знаю, що ти брешеш», — йдеться у композиції.

Можливою причиною розриву пари, яка не перебуває в офіційному шлюбі, але виховує двох синів, називають зраду футболіста. Цілком можливо, Шакіра навіть «застукала» благовірного з однією із дівчат — «молодою блондинкою років 20», в компанії яких той гуляв у нічному клубі до третьої години ночі. Загалом, 32-річний Піке дуже сильно образив старшу на десять років кохану, і з березня не фігурує не лише в її соцмережах, а й загалом у житті.

Пара виховує двох синів

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда «Динамо» та збірної України Олег Гусєв вдруге став холостяком.

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