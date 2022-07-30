Погрожували побиттям: у Києві жінка разом із співмешканцем знімали порно за участю власних дітей

В Україні рослідують ще один випадок виготовлення дитячої порнографії. В Києві скеровано до суду обвинувальний акт відносно жінки та чоловіка за фактами виготовлення, розповсюдження та примушування малолітніх дітей до участі у створенні дитячої порнографії, вчинення відносно них розпусних дій, а також насильницьких дій сексуального характеру. Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури в Telegram.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що до створення протиправного контенту та розбещення 14-річного хлопчика та його 13-річної сестри причетна їхня 34-річна матір та її 35-річний співмешканець. Зловмисники, погрожуючи дітям побиттям, примушували їх до участі у створенні фото-, відеофайлів в сексуальних образах, з моделюванням сексуальної поведінки з зображенням їх статевих органів. Фото та відео матеріали зловмисники розміщували в інтернеті. На підтвердження автентичності контенту вказували дату створення таких матеріалів. Вказані протиправні дії відносно дітей тривали протягом одного року і лише після втручання правоохоронців були припинені», — повідомили правоохоронці.

Підозрюваним обрано безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За вчинене їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалося Деснянським управлінням поліції ГУНП в місті Києві.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Хмельниччині засудили вчителя, який завантажував і зберігав у себе дитячу порнографію — його дії кваліфікували як умисне одержання доступу та зберігання дитячої порнографії (частина 1 статті 301−1 Кримінального кодексу України).

Фото з Pixabay

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