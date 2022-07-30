Стали «студентами» закордонних вишів за 3,5 тисячі доларів: «ділок» допоміг 20 юнакам уникнути призову до армії
Служба безпеки України затримала ділка, який допоміг втекти за кордон близько 20 українським призовникам. Схему незаконного переправлення через державний кордон чоловіків, які підлягають мобілізації у військовий час, організував киянин. Про це йдеться у повідомленні відомства у Telegram.
«Слідством встановлено, що зловмисник забезпечував своїх „клієнтів“ повним пакетом підроблених документів, у тому числі й підтверджуючими листами щодо навчання у закордонних вищих навчальних закладах. Це коштувало $ 3,5 тис. з особи. За оперативною інформацією, його послугами скористалися майже два десятки громадян. Наразі їх особи встановлено, щодо них буде окремо прийнято рішення відповідними правоохоронними органами», — йдеться у повідомленні відомства.
Співробітники СБУ задокументували факт одержання завдатку — $ 1500. Після цього ділка затримали у Києві при передачі повного пакету підроблених документів. У ході обшуків правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності. Зловмиснику повідомлено про підозру.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно киянин двічі став жертвою шахраїв, намагаючись виїхати за кордон попри діючу заборону. 31-річний мешканець столиці звернувся із заявою про те, що невідомі особи заволоділи його коштами під приводом виготовлення документів для виїзду за кордон.681
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