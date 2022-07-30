Потяги ворога більше не поїдуть: ЗСУ завдали удару по Антонівському залізничному мосту

Збройні сили України (ЗСУ) завдали удару залізничним мостом через річку Дніпро під Херсоном, який, на думку військових експертів, має набагато більше значення для логістики ворога. Про удар повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

«Антонівський залізничний міст у Херсоні теж все! Пересування російської техніки по ньому неможливе. Дякую нашим ЗСУ», — написав він.

У свою чергу, Управління стратегічних комунікацій (стратком) ЗСУ опублікувало відео руйнувань мосту.

«А ось і відео — підтвердження вдалої роботи ЗСУ», — йдеться у повідомленні.

В опублікованому відео наголошується, що основні опори мосту цілі, тобто у разі наступу української армії, він може бути швидко відновлений.

Як писали «ФАКТИ», раніше керівник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк назвала удари ЗСУ по Антонівському мосту на Херсонщині делікатною та ювелірною роботою.

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