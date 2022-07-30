Не гірше за заморські — і до того ж корисні для жіночого здоров'я: названі українські альтернативи відомим суперфудам

Дієтолог Наталя Самойленко склала топ-перелік українських продуктів, які за своїми властивостями не поступаються «заморській екзотиці».

Як пише ELLE, цей список очолює українське сало. Лише 20−30 грамів на добу забезпечать організм незамінними омега-3 жирними кислотами, холіном, вітамінами D та Е.

Насіння льону та волоський горіх насичать організм корисними жирами. Їх, до речі, можна додавати до салатів та десертів або споживати як поживний перекус.

Споживання кіноа та дикого рису можна чередувати з вітчизняними гречкою, пшоном та перловою крупою.

Тим, хто хто переходить зі звичайної картоплі на батат, не варто забувати про моркву та гарбуз. До речі, насіння гарбуза — відмінне джерело цинку, магнію та рослинного білка.

Рекордсменом за кількістю бору, марганцю та заліза є буряк, який можна запікати.

А смородина, чорниця та шипшина не поступаються за вмістом антоціанів та вітамінів лохині. Й коштують вони значно дешевше.

Дієтологиня радить смакувати з користю та не відмовлятися від власних суперфудів, якими так багата Україна.

Раніше дієтологи називали п'ять смачних продуктів, які підіймають тиск при щоденному вживанні.

Фото Pixabay

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