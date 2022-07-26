Смачно, але небезпечно: названо 5 продуктів, які підіймають тиск при щоденному вживанні

Багато людей розуміють, що не варто щодня їсти тістечка та торти, копченості та, скажімо, консервовані гриби. Ці та подібні до них продукти належать до категорії «себе побалувати», до того ж корисними їх ніяк назвати не можна.



Водночас низка інших продуктів якщо і не вважаються корисними, то і до небезпечних їх зазвичай не належать. Але, як з'ясувалося, і вони при щоденному прийманні можуть завдати більше шкоди, ніж користі, і позначитися на стані шкіри, фігури та самопочуття, пише журнал ELLE.



Як відомо, у картоплі багато крохмалю та вуглеводів. Щоденне її вживання призводить до поступового збільшення ваги. Але якщо без картоплі людина не може обійтися, то краще готувати її у духовці у травах та міксі перців.



Червоне м'ясо дієтологи рекомендують їсти рідко, замінювати його на дієтичну індичку, м'ясо кролика або курча. Хоча б раз на тиждень слід їсти рибу.

Про шкоду ковбас, особливо копчених, пишуть дуже багато. Оброблене м'ясо, яке додають, може містити в собі небезпечні для людини нітрати й нітрити. Крім того, у них надмірно багато насичених жирів. А при сушінні або копченні м'яса можуть утворюватися небезпечні кінцеві продукти глікування, які спричиняють запальні процеси в організмі.

Молоко краще замінити на кисломолочні продукти — ряжанку, кефір, грецький йогурт або айран. Молоко у багатьох дорослих людей призводить до затримки рідини в організмі.

Багато хто не може відмовити собі у тортиках, пиріжках, тістечках та інших десертах. Відомо, що цукор викликає залежність. А в одному шматку торта міститься до 500 ккал. Вуглеводи, що містяться у солодощах, створюють потужний стрибок ендорфінів, а потім їхнє різке падіння, що неминуче позначається на настрої.

Дієтологи не рекомендують щодня вживати алкоголь, навіть у невеликих дозах. Попри те, що червоне сухе вино містить антиоксидант ресвератрол, випивати келих щодня не варто. Алкоголь у будь-якому разі підіймає тиск, створює навантаження на кровоносну систему та серце, а також розширює судини.

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