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Ворог зміг частково закріпитися на околиці Семигір'я, але отримав гідну відсіч ЗСУ на п'яти напрямках та відступив, — Генштаб

19:24 30 липня 2022
Боєць ЗСУ з ПТРК

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії у напрямках Пилипчатине — Покровське та Доломітне — Травневе, успіху не мав, відійшов. Росіянам штурмовими діями з трьох напрямків вдалося закріпитися на околиці населенного пункту Семигір’я, де тривали бойові дії.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформуючи про ситуацію на фронті станом на вечір суботи, 30 липня.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Долини, Краснопілля та Мазанівки. Намагався вести штурмові дії біля Бражківки, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку з метою покращення тактичного положення ворог вів штурмові дії у напрямках Новоселівка Друга — Красногорівка, Спартак — Авдіївка, успіху не мав, відійшов. Вів повітряну розвідку позицій наших військ за допомогою БПЛА.

На Новопавлівському росіяни вели штурмові дії у напрямку Єгорівка — Павлівка, успіху не мали, відійшли.

На Південнобузькому напрямку ворог намагався створити сприятливі умови для наступу в напрямку Брускінське — Білогірка. В результаті вогневого ураження, завданого нашими підрозділами, відмовився від виконання завдання.

Нагадаємо, що ЗСУ завдали удару по залізничному мосту через річку Дніпро під Херсоном, який, на думку військових експертів, має велике значення для логістики ворога.

Фото Генштаба ЗСУ

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