«Ліверпуль» обіграв «МанСіті» та вперше за 16 років завоював почесний трофей в Англії: відеоогляд матчу

У суботу, 30 липня, в Англії офіційно стартував новий сезон-2022/2023. У битві за Суперкубок країни зійшлися чемпіон та володар національного кубка — «Манчестер Сіті», який розлучився з українцем Олександром Зінченком, та «Ліверпуль».

Суперкубок Англії-2022

30 липня (субота)

«Ліверпуль» — «Манчестер Сіті» — 3:1 (Олександер-Арнольд, 21, Салах, 83, з пенальті, Нуньєс, 90+4 — Альварес, 70).

Минулого сезону команди розійшлися миром в обох матчах чемпіонату, а ось у кубковому розіграші «мерсісайдці» вибили майбутнього чемпіона на півфінальній стадії. Інтригуюче протистояння очікувалося і цього разу.

На вістрі атаки «МанСіті» вийшов зірковий бомбардир Холанд, але перший млинець вийшов грудкою для забивного норвежця. «Ліверпулю» вдалося стримати вартісного форварда, при цьому й самі «мерсісайдці» вийшли вперед у середині першого тайму після того, як Александер-Арнольд ударом із лінії штрафного майданчика спрямував м'яча точно в кут.

А ось після перерви підопічні Юргена Клоппа дозволили супернику зрівняти рахунок. Зробив це ще один літній новачок «Сіті» аргентинець Альварес, який з'явився на полі з лави запасних, і на 70-й хвилині, підібравши м'яча у штрафному майданчику, пробив під самісеньку стійку воріт суперника.

Утім, останнє слово все ж таки залишилося за «червоними». Після удару одного з гравців «Ліверпуля» м'яч влучив у руку Рубену Діашу, і арбітр після перегляду відеоповтору вказав на «позначку» — пенальті впевнено реалізував Салах. А вже в компенсованіий час жирну крапку в матчі поставив експартнер українця Яремчука по «Бенфіці» уругваєць Нуньєс, пробивши в падінні головою повз Едерсона.

У підсумку, 3:1 — «Ліверпуль» уперше з 2006 року (і в 16-й раз в історії клубу) завойовує Суперкубок Англії. А «МанСіті» другий рік поспіль поступається в поєдинку за трофей — у 2021-му хлопці Гвардіоли мінімально програли «Лестеру» (0:1).

Зазначимо, що сезон прем'єр-ліги розпочнеться для обох клубів уже наступного вікенду. «Ліверпуль» вирушить у гості до новачка елітного дивізіону «Фулхема», а «МанСіті» зіграє на виїзді з «Вест Хемом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний Алекс Фергюсон повертається до «Манчестер Юнайтед» у 80 років.

Фото Twitter ФК «Манчестер Сіті»

159

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter