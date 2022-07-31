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Спорт

Українець Дерев'янченко з розсіченням переможно повернувся на американський ринг (відео)

9:38 31 липня 2022
Сергій Дерев&#39;янченко

У ніч на неділю, 31 липня, у Barclays Center у Брукліні (Нью-Йорк, США) відбувся рейтинговий боксерський поєдинок у середній вазі (до 72,6 кг) між українцем Сергієм Дерев'янченком (14 перемог, 10 з них — нокаутом, 4 поразки)), який у грудні минулого року програв Карлосу Адамесу, та американцем Джошуа Конлі (17 перемог, 11 з них — нокаутом, 4 поразки, 1 нічия).

Десятираундова дуель в андеркарді протистояння між Денні Гарсією та Хосе Бенавідесом розпочалася для нашого 36-річного боксера з розсічення у першому ж раунді, яке суперник українця примудрився завдати у клінчі. У другій трихвилинці Дерев'янченко видав класну багатоходівку, але в третьому нарвався на смачний аперкот від 30-річного американця.

Втім, починаючи з п'ятого раунду, Сергій міцно заволодів ініціативою, і в підсумку судді одностайним рішенням віддали перемогу експретенденту на титул чемпіона світу — 98:92, 98:92, 99:91. На оголошення переможця Дерев'янченко вийшов з прапором України.

Уродженець Феодосії відсвяткував 14-й успіх на профірингу, перервавши серію з трьох поразок поспіль (крім Адамеса, українець поступився також Геннадію Головкіну та Джермаллі Чарло).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Чухаджян побив суперника та захистив чемпіонський пояс у Німеччині.

Фото Twitter Showtime Boxing

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