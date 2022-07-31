Фінансові втрати у Овнів та Стрільців, розчарування у Козерогів та несподіваний поворот долі у Близнюків: гороскоп на 31 липня 2022 року

Астрологи, які раніше передбачили період кульмінації бойових дій на одному з напрямків, вважають 31 липня сприятливим днем для ухвалення рішень чи початку чогось нового. Також цей день дуже вдалий для відпочинку, перезавантаження та роздумів.

Останній день липня розбудить у всіх представників знаків зодіаку давні образи. Він обіцяє надзвичайну вразливість, тому варто провести його подалі від великих скупчень людей, щоб не реагувати на їхні провокації. Всім знакам зодіаку необхідно стримувати свої емоції, не провокуючи скандалу, який призведе до поганих наслідків.

Астрологи передбачають, що багатьом у цей день потрібно буде зробити важкий вибір між добром і злом, при цьому останнє може здатися значно привабливішим. Тому вони радять бути дуже уважними і добре зважити перед прийняттям рішення.

Овен

Переможіть у собі сором'язливість та надмірну чутливість. Зірки попереджають чоловіків-Овнів про можливі фінансові втрати. Жінок-Овнів чекає на нове знайомство, проте їхнє захоплення не виявиться тривалим — ймовірні розчарування чи образа, пише slovofraza.com.

Телець

Ймовірно, відкладені справи чи давні зобов'язання вимагатимуть негайного виконання. Зверніть увагу на здоров'я, бережіть сили та нерви. Остерігайтеся пліток і наклепів. Не здійснюйте вечірніх прогулянок на самоті.

Близнюки

День несе несподівані повороти долі, тому зберігайте спокій та контролюйте ситуацію, яка може призвести до принципового протистояння з партнерами чи друзями. Фінансове становище обіцяє покращитись.

Рак

Сьогодні вам загрожують непорозуміння на службі. Через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження ваші терпіння і здатність плідно працювати навіть у найважчих умовах можуть луснути. Будьте пильні та не приймайте жодних необдуманих рішень. Від вашої витримки багато залежатиме. Не виключено, що ваша скромність заважає вам зайняти те місце, на яке ви заслуговуєте.

Лев

Гороскоп на сьогодні нагадує Левам — мрії повинні відповідати реальності, а непохитність життєвих принципів поєднуватиметься з гнучкістю у спілкуванні. День проходить під знаком пізнання життя та гіршого в людях — від вашої витримки та розважливості залежатиме успіх усіх подальших справ та починань. Постарайтеся не виявляти агресію по відношенню до оточуючих і в той же час не так болісно реагувати на критичні зауваження на свою адресу.

Діва

Імовірні проблеми, які потребують компромісного вирішення. Вам, очевидно, саме сьогодні доведеться вирішувати саме одне з таких питань. Сьогодні особливо небезпечна перенапруга через різке зниження життєвого тонусу. Зменшіть контакти до мінімуму, виключіть випадкові знайомства. Широке спілкування з людьми може мати негативні наслідки. Можливі всілякі помилки та непорозуміння.

Терези

Клопоти та турботи захоплять вас цілком. Приділіть велику увагу близькій людині та дітям. По можливості утримайтеся від важкої їжі та зловживання міцними спиртними напоями. Надмірність в їжі згубно позначиться на самопочутті.

Скорпіон

Перша половина дня принесе душевну рівновагу. Підвищиться працездатність, що сприятливо позначиться зміцненні авторитету. З'явиться можливість оцінити всі переваги та недоліки партнерів, критично поглянути на досягнуті результати та намітити вдалі плани на майбутнє. Не виключено, що ввечері доведеться зіткнутися із дрібними домашніми проблемами чи вирішенням фінансових питань.

Стрілець

Раптові та непередбачені витрати або фінансові втрати, пов'язані з ризиком у комерційних угодах, негативно позначаться на сімейному бюджеті. Зверніть увагу на своє здоров'я: можливі легка депресія, нездужання, біль голови. Намагайтеся не приймати близько до серця ймовірну критику — ви не зможете переламати негативні тенденції дня, оскільки сьогодні від вас нічого не залежить.

Козеріг

Не виключено, що на вас чекають помилки та розчарування в особистому житті. Будьте критичні до себе і справедливі стосовно близьких. Протипоказані наполегливість та фізичні навантаження — можливі різкі та раптові перепади в настрої, болючі сни, головний біль або отруєння. У сфері інтимних відносин слід уникати підвищених претензій до партнера чи ризикованих вчинків, за які доведеться дорого розплачуватися.

Водолій

Гороскоп на сьогодні радить Водоліям виявити терпіння та сумлінність — несприятливе поєднання планет може призвести до різних неприємностей у сфері професійної діяльності. Можливо, події дня будуть розвиватися не так, як вам хотілося: може виникнути потреба у непередбачених фінансових витратах або стосунки з близькою людиною зайдуть у глухий кут.

Риби

Продумані дії мають значні шанси на успіх. Не виключено, що у вас з'явиться бажання внести якісь корективи в особисте життя. Але не пришвидчуйте події — все може змінитись в останню хвилину. Тісний зв'язок свідомості та підсвідомості, приголомшлива інтуїція дадуть правильну оцінку себе та оточуючих вас людей. Ймовірно відновлення старих сердечних уподобань. Обережність та розважливість допоможуть вам уникнути багатьох помилок.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи передбачили, що в серпні чекає на президента України Володимира Зеленського.

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