У ніч на 31 липня ворог піддав новому обстрілу житлові квартали Миколаєва, і він став наймасштабнішим за останній час, констатував мер Олександр Сенкевич.

Потужні вибухи були зафіксовані після 1:00 та близько 5:00 31 липня.

«Зруйновано групу об'єктів, пошкоджено житлові будинки. На місцях прильотів виникла низка пожеж. Працюють рятувальники», — повідомив мер.

За попередніми даними, серед загиблих у Миколаєві впізнано Героя України, власника однієї з найбільших зернових компаній України «Нібулон», віце-президента Української зернової асоціації, Героя України Олексія Вадатурського та його дружину. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко і одне з місцевих ЗМІ, проте офіційно інформацію ще не підтверджено.

Олексій Вадатурський

Вадатурському було 74 роки. 2021 року Forbes Україна оцінював його статки в 430 мільйонів доларів. Він входив до топ-100 найбагатших українців.

Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив про загибель однієї та поранення двох людей. Пошкоджено готель, спортивний комплекс, два заклади освіти, СТО та житлові будинки.

«На місцях прильотів виникло кілька пожеж — зайнялася двоповерхова будівля, прибудова до житлового будинку, два гаражі та дві господарські будівлі. Детальна інформація уточнюється», — повідомив Кім.

Також знову обстріляно Харків. Як повідомив мер Ігор Терехов, у місті сталася ціла серія вибухів.

«Поки є інформація про „прильоти“ до Немишлянського району. Попередньо є пошкодження кількох будівель» , — уточнив він.

Ще одним потерпілим від рашистського обстрілу став Нікополь (Дніпропетровська область).

Поранення отримав 67-річний чоловік. Повністю знищено приватну оселю, ще кілька десятків — пошкоджено. Також є руйнування у 7 багатоповерхових будинках.

Один із постраждалих будинків

Рано-вранці ворог атакував Нікополь двома ракетами. Масштаби руйнувань та кількість постраждалих ще уточнюються.

Нагадаємо, під час ворожого обстрілу напередодні у місті було виведено з ладу електромережу — близько тисячі місцевих мешканців залишилися без світла.

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