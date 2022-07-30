Ворог обстріляв ракетами Дніпропетровську, Харківську та Миколаївську області: відомо про одного загиблого та шістьох постраждалих (відео)

Російські війська вночі вдарили ракетами по кількох областях, у тому числі й Харківській — в обласному центрі «приліт» пришовся по Слобідському району.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, який зазначив, що перший «приліт» був близько третьої години ночі: «Прилетіло до Слобідського району, до будівлі одного з навчальних закладів. Там пожежа, яку вже гасять наші хлопці з ДСНС».

Другого удару, який чуло все місто, було завдано Харкову близько четвертої години ранку.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов пізніше повідомив, що по Харкову, за попередніми даними, ворог двічі завдав удару п'ятьма ракетами РЗК С-300.

Також вночі окупанти обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. За словами голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка, по місту вдарили близько 02:31 з РСЗВ.

Керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко уточнив, що у Нікополі було знищено один приватний будинок, пошкоджено 15 приватних будинків та приблизно стільки ж господарських будівель. Виведено з ладу електромережу — близько тисячі місцевих мешканців залишилися без світла.

Фото зі сторінки Валентина Резніченко

«Є руйнування на двох місцевих підприємствах. На одному з них сталося загоряння. Пожежники гасили пожежу кілька годин. Попередньо люди не постраждали», — зазначив він.

Фото зі сторінки Валентина Резніченко

А голова Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомив, що у ніч проти 30 липня росіяни обстріляли спальний район Миколаєва. «Попередньо відомо, що одна людина загинула, шість — отримали поранення. За результатами обстрілу значні пошкодження отримали багатоповерхівки. Детальна інформація уточнюється», — зазначив він і додав, що також вночі було чути вибухи в Баштанській громаді. За попередньою інформацією, спрацювала ППО. А вранці у суботу ворог обстріляв райони біля сіл Лепетиха та Кавказ.

Миколаївський Telegram-канал уточнює, що загиблі та постраждалі під час обстрілу міста — мешканці одного будинку. Ракета пробила дах 4-поверхового будинку та зупинилася на другому поверсі, де й убила жінку.

Нагадаємо, що напередодні ворог вдарив по Миколаєву касетними боєприпасами — удари пришлися біля зупинки громадського транспорту. Багато людей загинуло та постраждало.

Фото ГУ ДСНС у Харківській області

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