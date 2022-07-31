Гори помилок не пробачають: один турист помер при сходженні на Говерлу та ще двоє загубилися у Карпатах (фото)

При спробі сходження на Говерлу загинув 56-річний турист з Києва. Як повідомили прикарпатські рятувальники, повідомлення про погіршення стану одного із членів туристичної групи надійшло на «гарячу лінію» 101 30 липня о 16:25.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників пошуково-рятувального відділення селища Ворохта поста Заросляк. О 17:15 рятувальники прибули до постраждалого, однак ознак життя він вже не подавав. Реанімаційні заходи, які тривали протягом 40 хвилин, не допомогли.

Ймовірно, у туриста виникли проблеми з серцем

Того ж дня рятувальникам довелося також шукати в горах двох мешканців Дніпра, які втратили орієнтування, спускаючись з гори Смотрич.

Заблукалих дніпрян знайшли

Відзначається, що нині у регіоні відзначаються складні погодні умови. Як повідомляли «ФАКТИ», циклон на ім'я Frieda спричинив сильні зливи з грозами, подекуди навіть градом та шквалами.

«У Карпатах дощі будуть навіть небезпечними через потужність, адже можуть провокувати в окремих місцях селі та піднімати рівень води в річках!» — попередила синопткиня Наталія Діденко.

Фото tourlib.net

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