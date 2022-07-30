39.88 / 41.36 40.18 / 41.98
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

В Україну мчить небезпечний циклон: де можливі сильні дощі, грози, шквали та град

17:21 30 липня 2022
Гроза

В останній день липня, 31-го числа, циклон на ім'я Frieda стане причиною сильних злив у західних областях України.

«Серйозні дощі поєднуватимуться із грозами, подекуди навіть градом та шквалами. У Карпатах дощі будуть навіть небезпечними через потужність, адже можуть провокувати в окремих місцях селі та піднімати рівень води в річках!» — попереджає синопткиня Наталія Діденко.

Треба бути обережними й мешканцям міст в західних регіонах — під час злив варто не перебувати під старими деревами, білбордами, та не паркувати під ними автівки.

Втім, на більшій частині України у неділю переважатиме суха погода. За прогнозом синопткині, спека домінуватиме, впродовж дня очікується до +27+31 градусу. У південній частині та більшості центральних областей (окрім Вінниччини) очікується +29+33 градуси.

На заході Україні буде значно свіжіше — 31 липня температура знизиться до +19+23 градусів.

У Києві неділя буде сухою, сонячною та спекотною, до +30 градусів.

Наталка Діденко також попереджає, що 31 липня ймовірна незначна активізація магнітного поля Землі.

До речі, серпень буде насиченим магнітними бурями. Найсильніша та найтриваліша очікується з 16 до 22 серпня.

Фото Pixabay

359

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Софія Ротару

«Перехитрила всіх»: стало відомо, де зараз знаходиться Софія Ротару

Українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 6600 грн.: як це зробити

Українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 6600 грн.: як це зробити

Гороскоп

На Левів чекають зміни в особистому житті, а на Риб — нові можливості: гороскоп від Анжели Перл на 30 липня

гривні

ООН матеріально допоможе українським пенсіонерам: як оформити виплату

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту