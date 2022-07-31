«Практика свідчить, що Президент може приймати рішення про втрату громадянства України»: роз’яснює адвокат

Наразі гостро стоїть питання «позбавлення громадянства», особливо після новин про те, що деякі бізнесмени та нардепи таки залишились без українського громадянства. Чи законно це — розповіла адвокатка Ангеліна Климчук.

«Згідно Закону України «Про громадянство» саме Президент приймає рішення і видає укази відповідно про прийняття і припинення громадянства.

Згідно з Законом (ст. 19) існує 3 підстави втрати громадянства:

— добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави;

— набуття особою громадянства України внаслідок обману, у тому числі використання фальшивих документів для отримання статусу громадянина України;

— добровільний вступ на військову службу іншої держави.

Громадянин України не може бути позбавлений громадянства та вигнаний за межі країни.

Проте стаття 106 Конституції каже, що Президент ухвалює рішення про прийняття до громадянства України або його припинення. Тобто, позбавити не можна, а от припинити — цілком можливо.

Терміни «позбавлення громадянства» і «втрата громадянства» мають суттєву різницю: перше розглядається як покарання за злочин, і внаслідок позбавлення людина стає взагалі апатридом (особою без громадянства). А втрата громадянства розглядається як наслідок саме за порушення законодавства про громадянство і може бути застосована до особи за умови, що втрата громадянства не спричинить випадок безгромадянства особи.

В Україні позбавлення громадянства — заборонено.

Практика свідчить, що Президент може на свій розсуд приймати рішення про втрату (припинення) громадянства України. А підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом".

За словами адвокатки, в Україні існують приклади втрати громадянства. Найвідоміший- з Міхеїлом Саакашвілі.

«У його випадку президент Порошенко спочатку дав український паспорт, а потім у 2017 році відібрав. Також приклад з Андрієм Артеменком. Він за місцем народження мав український паспорт, проте Петро Порошенко припинив його громадянство через те, що той мав ще й канадський паспорт. Врешті Саакашвілі отримав свій паспорт назад указом Володимира Зеленського, а Артеменко програв судовий розгляд в Україні й живе у Канаді».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Геннадій Корбан зробив заяву з приводу українського громадянства.



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