«Прориву кордону у стилі Саакашвілі не чекайте»: Геннадій Корбан зробив заяву з приводу українського громадянства

Голова штабу тероборони Дніпра Геннадій Корбан, у якого під час в'їзду в Україну на контрольно-пропускному пункті вилучили паспорт, повідомив, що знову спробує повернутися до України — за свідоцтвом про народження.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook .

«Я вийшов із транзитної зони. Зараз перебуваю в Польщі. Додому мене, як ви вже знаєте, не впустили. Паспорт відібрали, позначивши у графі громадянство моє становище як „особа без громадянства“. Зараз я шукаю можливість знову перетнути кордон України. У мене на руках ще є свідоцтво про народження, яке ніхто ні зупинити, ні скасувати не може. У цьому документі написано, де я народився — місто Дніпропетровськ, Україна», — написав Корбан.

«Прориву кордону в стилі Саакашвілі не чекайте. У країні війна!» — додав політик, зазначивши, що він з перших днів захищав і має намір надалі захищати свою країну — хоч із паспортом, хоч без…

Нагадаємо, що у голови штабу тероборони Дніпра Геннадія Корбана під час в'їзду до України на контрольно-пропускному пункті вилучили паспорт. Після цього Корбан звертався до Зеленського. Водночас на Банковій підтверджували існування таємного указу про позбавлення громадянства, зокрема Корбана, додавши, що указ містить персональні дані осіб, тому не оприлюднюється.

Також напередодні стало відомо про знакове звільнення у керівництві Ради національної безпеки та оборони України.

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