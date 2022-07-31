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Події

Не калмик, а якут: розслідувачі InformNapalm встановили ймовірних катів полоненого бійця ЗСУ

19:45 31 липня 2022
Кати

Українські розслідувачі зі спільноти InformNapalm пепередньо ідентифікували нелюда, який засвітився на відео катування та вбивства українського полоненого.

Вони стверджують, що висновки соцмереж про те, що це «Віталій Арошанов з Республіки Калмикія» не відповідають дійсності, адже риси обличчя і опосередковані ознаки вказують, що це бойовик іншої національності — не калмик, а якут. Його позивний — «Бєлий».

«Бєлий» служить у загоні найманців під назвою «Ахмат», який, імовірно, вже скоював подібні злочини раніше.

Також ті, хто переглянули моторошне відео з українським бійцем, звернули увагу на молодого бойовика, який має характерний ніс з горбинкою. З такою ж горбинкою на носі з підрозділу «Ахмат» також бойовик, який потрапив на відео. Пошук у соцмережах показав, що з високою вірогідністю це може бути Євген Зібров (Женя Зібров) з міста Севастополь. З його акаунтів зрозуміло, що він дійсно має примітну родимку на правій щоці.

Нагадаємо, що нині бійці полку «Азов» також шукають тих, что вчинив звіряче вбивство їх побратимів у Оленівці.

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