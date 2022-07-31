Різка ескалація у Косові: на кордоні з Сербією гримлять постріли, лунає повітряна тривога

У неділю, 31 липня, на кордоні Косова та Сербії різко загострилася ситуація. У південній частині міста Косовська-Митровиця біля мосту, який веде на північну, «сербську» сторону чути постріли. Декілька разів лунала повітряна тривога.

На півночі Косова серби будують барикади та блокують дороги.

Белград звинувачує Приштину в ескалації. Сербські ЗМІ повідомляють, що влада Косова створила нову силову структуру, щось на зразок поліцейського спецназу.

Глава МЗС Сербії Нікола Селакович заявив, що у Косові «готується пекло» для місцевих сербів. Приштина ухвалила рішення про припинення дії на території Косово сербських документів. Селакович наголосив, що «Приштина не указ для Белграда».

Президент Сербії Олександр Вучич зустрівся з представниками косовських сербів і обіцяв надати їм усіляку допомогу. Вучич заявив, що армія Косова планує опівночі напасти на північну частину Сербії.

Ввечері Вучич має намір виступити з екстреним зверненням до нації щодо ситуації у Косові.

«Серби більше не будуть переслідуватися, якщо хтось посміє переслідувати або вбивати сербів у Косово — ми переможемо», — заявив глава Сербії.

Тим часом Сербія стягує армію до кордонів Косова, зокрема бойову авіацію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Олександр Вучич із великим відривом переміг на президентських виборах у Сербії вже у першому турі.

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