Австралійський астролог Анжела Перл, яка передбачила перемогу України у війні, впевнена, що на представників багатьох знаків зодіаку чекає в цілому непоганий і продуктивний тиждень.



І навіть якщо деяким із нас доведеться стримувати емоції чи допомагати один одному, у виграші будуть усі, пише інформаційний ресурс.

Овен

Овнів цей тиждень порадує новими можливостями та шансами. Намагайтеся нічого не пропустити і використовувати їх по максимуму. Можливі сварки та конфлікти, а також перешкоди у справах. Не думайте навіть відступати, але й зайву ініціативу виявляти не варто. У колективі пануватиме мир та взаємоповага, у домі — гармонія та любов. Намагайтеся трохи урізноманітнити своє життя, наприклад, новим хобі.

Телець

Плани Тельців протягом тижня постійно змінюватимуться. Не губіться, будьте гнучкішими і майте запасні варіанти. Можливо, доведеться вирішувати чужі проблеми, і на це у вас піде дуже багато часу. Під кінець тижня ви отримаєте гарну звістку, а також зможете стабілізувати свій матеріальний добробут.

Близнюки

Близнюки ризикують спровокувати конфлікт, причому на рівному місці. Причиною цього стане ваш не дуже гарний настрій на початку тижня. Однак до її середини ситуація стабілізується, і ви зможете виконати всі поставлені завдання. У справах сердечних не слухайте порад сторонніх, а чиніть так, як вважаєте правильним. У вихідні відбудуться цікаві зустрічі та знайомства.

Рак

Раки зможуть досягти поставлених цілей та справжнього успіху за умови оптимістичного настрою та наполегливості. Намагайтеся робити все по порядку. Не варто хапатися за все й одразу. Притримайте емоції та слова, щоб нікого не образити. Не намагайтеся навіть тиснути на інших людей у прагненні чогось досягти. Домовляйтесь. Вихідні проведіть тихо і не провокуйте вдома конфлікти, інакше вони затягнуться дуже надовго.

Лев

Левам цього тижня не варто метушитися і витрачати час на погані справи та порожні розмови. Уникайте перевтоми на роботі, а також не чекайте дуже багато від когось чи чогось, щоб потім не розчаровуватися. Швидше за все, комусь буде потрібна ваша допомога — не відмовляйте в цьому. У вихідні створіть собі максимально комфортні умови.

Діва

Для Дів це буде тиждень дисонансу. Ви подумаєте, що всі довкола використовують вас у своїх цілях і маніпулюють вами. У той же час ви нічого не отримаєте натомість. Утихомиріть власне самолюбство і постарайтеся не так підозріло ставитися до інших людей. Вихідні небезпечні сварками та конфліктами. Намагайтеся стримати емоції.

Терези

Прекрасний тиждень для реалізації здібностей та талантів. У вас вийде все, за що б ви не взялися. Дійте сміливо та оптимізуйте зусилля, щоб провернути найсміливіші та наймасштабніші проекти. Більше того, атмосфера, в якій ви працюватимете, комфортна та приємна. У таких умовах ви можете значно покращити свою матеріальну базу, отримати додаткові заробітки. Потрібні думки виявляться дуже своєчасними. Від вас потрібні мудрість та зусилля, особливо ближче до вихідних. Ви зможете по праву пишатися собою.

Скорпіон

У Скорпіонів цього тижня буде чудовий настрій. Ви цілеспрямовані та впевнені у власних силах, і це правильно. Проте дійте поступово, робіть усе гаразд. Не кидайтеся в крайнощі і не намагайтеся виконати все й одразу. І тут ви ризикуєте переоцінити свої сили. Важливо кожну справу доводити до логічного завершення. Не бійтеся відстоювати власні позиції, виявіть кмітливість, будьте гнучкішими, і тоді ви отримаєте бажане.

Стрілець

Стрільцям слід бути максимально терплячими та стриманими. Звичайно, ви маєте право на свою думку і можете її відстоювати. Однак подумайте над тим, що інша людина може думати інакше, адже вона також має на це право. Не варто виявляти агресію та тиснути на співрозмовника. Постарайтеся навести важливі аргументи та почути інших. Ваші найбільші вороги — впертість та агресія. Прекрасний час для того, щоб позбутися непотрібних речей та токсичних стосунків. У вихідні відбудуться приємні події, які надовго запам'ятаються.

Козеріг

Козероги у найближчі сім днів досягнуть відмінних результатів та справжнього успіху у професійній сфері. Також «на коні» опиняться Козероги-бізнесмени. Деякі люди вас неприємно здивують та розчарують. Не слід нікому повністю довіряти. Найпотаємніші справи та думки тримайте при собі. Інакше вас або неправильно зрозуміють, або використовують цю інформацію проти вас. У вихідні вирушайте на природу чи дачу.

Водолій

Водоліям з першого дня тижня слід приступити до роботи. Ви зможете реалізувати всі найсміливіші свої ідеї та проекти. Остерігайтеся авантюр та інтриг, пліток і підстав, а також всіляко уникайте конфліктів та з'ясування стосунків. Виявіть обачність у співпраці з колегами. Особливо гострими та конфліктними можуть бути вихідні. Обмежте спілкування з оточуючими та більше часу проведіть наодинці. Займіться домашніми справами чи вирушайте на дачу.

Риби

Рибам потрібно заспокоїтись і виявити максимальну розважливість. Не панікуйте і спрямуйте всі свої сили на реалізацію поставленої мети. Краще нікому не розкривайте свої таємниці, не довіряйте навіть найближчим людям у цей час. Як правильно вчинити і яке рішення ухвалити, вам підкаже інтуїція. При правильному підході до вирішення важливих питань ви досягнете успіху. У вихідні постарайтеся уникнути конфліктів і суперечок.

Нагадаємо, астролог Марина Скаді вважає останній місяць літа переломним у війні та найважливішим у світовій історії .

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