«Псевдолейтенанта» наздогнала карма: ЗСУ ліквідували зрадника з Донецька
Серед ворогів, яких ліквідують воїни Збройних сил України, зустрічаються і ті, хто мав захищати свою Батьківщину, але опинився серед зрадників.
Одним із них став і 22-річний колишній донеччанин Володимир Зінченко, розповідає в Twitter офіцер і блогер Анатолій Штефан (Штірліц).
«Зрадника наздогнала карма. Слава нації, смерть ворогам!» — пише Штефан.
Зазначається, що окупант Зінченко на прізвисько «лейтенант» народився 21 червня 2000 року. Він був випускником «Донецького вищого загальновійськового командного училища» у тимчасово окупованому Донецьку.
А в Telegram Штірліц розмістив інформацію про ще одного російського офіцера з українським прізвищем — старшого лейтенанта Романа Дарнієнка.
Він також зробив «крок доброї волі» — офіційно денацифікувався та демілітаризувався.
Нагадаємо, приклад російського «лейтенанта» наслідували вже більше 41 тисячі окупантів, що «заблукали» в Україні.575
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