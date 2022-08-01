Обіцяли за 50 тисяч «відмазати» від призову: затримано начальника військкомату та поліцейського

На Полтавщині співробітники ДБР викрили на хабарі начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишніх військкоматів).



Військовослужбовець за хабар обіцяв «вирішити питання» з призовом до армії під час мобілізації, повідомили у Бюро.

Посередником між військовим та бажаючими не служити виконував місцевий правоохоронець. Вартість «послуги» складала 50 тис. грн.



Співробітники Бюро та СБУ затримали посередника під час передачі частини хабаря від одного з призовників.

Як повідомили у прокуратурі, військком вимагав від чоловіка 18 тисяч гривень за виключення його зі списків військовозобов'язаних, які підлягають призову під час мобілізації.



30 липня правоохоронці затримали капітана поліції під час отримання цієї суми.



Наразі спільникам повідомлено про підозру за фактом отримання неправомірної вигоди посадовцем, за попередньою змовою групою осіб.



Їм загрожує до 10 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років та конфіскація майна.

Нагадаємо, днями співробітники ДБР затримали на хабарі 220 тисяч доларів одного з заступників начальника департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

Раніше у Києві затримали колишнього народного депутата України, який вимагав від представника підприємства 10 тисяч доларів, обіцяючи вплинути на ухвалення позитивного рішення у цивільній справі суддями одного із районних судів Києва та апеляційної інстанції.

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