Гарно залицявся та залишав чайові: у Києві шахрай виманив у робітниці «обмінника» майже 200 тис. грн

В Києві чоловік виманив у касирки пункт обміну валют близько 200 тисяч гривень. Про це повідомили у столичній поліції.



Повідомляється, що до поліції Києва звернулася касирка одного з обмінників на проспекті Перемоги з заявою про те, що її обдурили. Співробітники карного розшуку переглянули відео з камер спостереження та швидко встановили особу зловмисника.

У ході оперативно-слідчих дій з'ясувалося, що чоловік спочатку обмінював невеликі суми й по кожній операції залишав касирці чайові, пригощав кавою та залицявся до неї.

Пізніше клієнт почав брати гроші нібито у борг та через малий проміжок часу повертав їх з відсотками для жінки.

Увійшовши таким чином у довіру, зловмисник попросив 101 тисячу гривень, 1000 доларів США та 500 євро, які мав повернути нібито за кілька хвилин, але втік разом з готівкою.

Поліцейські затримали 43-річного киянина, якому пізніше суд повідомив про підозру.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Раніше в Рівному спецпризначенець здійснив напад на пункт обміну валют в одному з магазинів та вбив співвласника обмінника, який намагався завадити пограбуванню. На злочин його штовхнули борги.

Як повідомляли «ФАКТИ», днями Нацбанк заборонив світлові табло з курсами валют.

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