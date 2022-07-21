Напад на обмінник у Рівному: львівський спецназівець пішов на вбивство через борги (відео 18+)

У Рівненській обласній прокуратурі розповіли подробиці вбивства в обласному центрі 42-річного чоловіка спецназівцем Львівського ГУНП.

У прокуратурі повідомили, що надзвичайна подія сталася 19 липня. 27-річний правоохоронець напав на пункт обміну валют в одному з магазинів Рівного. Він вистрілив у співвласника обмінника, який намагався завадити пограбуванню.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці, а нападник втік на автомобілі Toyota Land Cruiser. Проте вже за кілька годин його затримали на стаціонарному посту поліції.

«Під час перевірки було встановлено, що чоловік — правоохоронець, спецназовець ГУ НП Львівської області. Під час огляду у нього в машині виявили речовину, схожу на наркотичну, табельний пістолет ПМ, з якого, за попередніми даними, і був застрелений житель Рівного», — повідомили у прокуратурі.

Затриманий зізнався, що на злочин пішов через борги, провину він визнав частково.

Спецназівцю повідомили про підозру в умисному вбивстві за корисливим мотивом і в розбої, скоєному в умовах воєнного стану.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, щодо усунення його з посади та призначення службового розслідування.

Раніше у Кам'янському Дніпропетровській області затримали 19-річного хлопця, який убив свою матір та її подругу. Смертю жінок закінчився конфлікт між матір'ю та сином, в який втрутилася подруга. Юнак наніс жінкам безліч ножових поранень.

Фото Рівненської обласної прокуратури

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