У Польщі ціни на оренду квартир зросли на 40%: у яких містах житло обійдеться українським біженцям найдорожче

Через великий потік біженців з України в Польщі виник дефіцит на ринку оренди житла. Про це свідчить хоча б кількість запитів на порталах нерухомості, яка зросла на понад 110%. До того ж, більшість українців поселяються у великих містах. Усі ці фактори призвели до підвищення вартості оренди житла у мегаполісах, інформує український економічний портал Мінфін .

Так, у червні квартири-студії (а це найпопулярніший вид орендного житла в країні) у Гданську, Кракові та Вроцлаві подорожчали на 40% порівняно з минулим роком. Причому найбільше ціни зросли у промислових Катовіце та Лодзі, а також Любліні — найближчому до українського кордону великому місті. Проте середня ціна оренди у цих містах залишається найнижчою в країні.

У недешевому Гданську орендна плата зросла на 7,2% (так місто наздогнало столичні ціни на нерухомість).

Трохи знизилася орендна плата у Щецині, Познані та Бидгощі, які поки що є менш популярними та відомими серед українців.

Загалом винайняти квартиру у Варшаві площею 30−45 «квадратів» у липні було можна за 2,9−3,2 тисячі злотих (22,7−25 тис. гривень), а в Гданську — за 2,8−3,1 тисячі злотих на місяць (в еквіваленті 22−24,2 тисячі гривень).

Польські аналітики констатують, що надмірне навантаження на великі міста, що виникло, спонукало владу країни розпочати політику розселення, заохочуючи українців переїжджати в невеликі міста і села, де більше можливостей знайти роботу без знання мови і досвіду. Для цього місцеві чиновники створюють базу житла, яке можна віддати для біженців, включаючи безкоштовне.

Нагадаємо, особливу увагу влада Польщі приділяє українкам з дітьми, яких можна зарахувати до державної школи абсолютно безкоштовно, отримавши також кошти для підготовки до школи.

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