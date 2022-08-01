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Події

Під Дніпром на блокпосту затримали чоловіка з автоматом та боєприпасами

17:43 1 серпня 2022
Затримання порушника

У Павлограді, який на початку липня був підданий масованому ворожому ракетному обстрілу, поліцейські вилучили у пасажира авто зброю — автомат Калашнікова і два магазини до нього. Це сталося під час дії комендантської години — близько 1 години під час зупинки Ford Escape правоохоронцями для перевірки.

Як розповіли в поліції Дніпропетровської області, власником зброї виявився 27-річний пасажир автомобіля.

Для документування злочину на місце події прибула слідчо-оперативна група Павлоградського районного відділу поліції. Виявлену зброю направили на експертне дослідження, а чоловіка доставили до відділу поліції для встановлення всіх обставин правопорушення.

Кримінальне провадження порушено за статтею 263 («Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами») Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, раніше в Ірпені під Києвом було затримано жінку, яка провозила в авто… вибухівку.

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