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Події

Ворог ударив ракетами по Павлограду Дніпропетровської області: над містом з'явився стовп густого диму (відео)

19:33 2 липня 2022
Ворог ударив ракетами по Павлограду Дніпропетровської області: над містом з&#39;явився стовп густого диму (відео)

Надвечір суботи, 2 липня, у Павлограді Дніпропетровської області, що регулярно страждає від ракетних ударів окупанта, пролунав потужний вибух. Міська влада підтвердила ракетну атаку.

Про це йдеться у Facebook міськради.

«У Павлограді „приліт“. Працюють відповідні служби… Чекаємо на офіційну інформацію», — сказано в повідомленні.

 

Очевидно, йдеться про ракетний удар, оскільки публікацію проілюстрували відповідною фотографією.

За свідченнями очевидців, у місті стався сильний вибух. Видно стовп густого диму. Користувачі опублікували кілька відеороликів із місця події.

 


Вибух нібито пролунав не під час оголошеної повітряної тривоги. Потім сирена спрацювала.

Пізніше стало відомо, що удар прийшовся по промисловому підприємству.

 

Пожежу там уже загасили.

 

Нагадаємо, у квітні внаслідок ворожого ракетного удару було знищено залізничну станцію Павлоград II.

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