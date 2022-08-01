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Суспільство та люди

Потрібно встигнути за 10 хвилин: у КМДА пояснили, чи потрібно повторно платити за проїзд після відбою повітряної тривоги

19:27 1 серпня 2022
валідатор

Пасажири комунального наземного транспорту не сплачуватимуть за проїзд повторно після відбою повітряної тривоги. Про це повідомили у КМДА.

Повідомляється, що трамваї після отримання сигналу про повітряну тривогу довозитимуть пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси — до найближчої зупинки чи розширення проїжджої частини — до «кишені».

Після відбою тривоги водій чекатиме на пасажирів протягом 10 хвилин. Пасажири, які за цей час не встигнуть повернутись до транспортного засобу, можуть скористатися наступним.

Сплачувати за проїзд повторно не слід в обох випадках. Контролерів буде попереджено про це й вони отримають відповідні інструкції, зазначили у міськадміністрації.

«Місто закликає пасажирів користуватися укриттями та не залишатися на зупинках під час повітряної тривоги. Місто закликає приватних перевізників дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги та також зараховувати пасажирам попередньо оплачений проїзд після відновлення руху», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 1 серпня у Києві транспорт зупинятиметься під час сирени повітряної тривоги.

Налаштувати повідомлення про повітряну тривогу можна у додатку «Київ Цифровий».

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