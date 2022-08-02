Українське військо стримує ворога, не дає йому просуватися та дає гідну відсіч. Про це говорить ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ на 2 серпня.

Харківський напрямок. Ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Харкова, Чугуєва, Протопопівки, Гусарівки, Черкаських Тишків, Петрівки та Ртищівки. Завдав авіаудару біля Верхнього Салтова. Але ЗСУ дали відсіч, і після спроб висування окремих підрозділів у районах населених пунктів Байрак та Дементіївка ворог відійшов.

На Краматорському напрямку росіяни обстріляли із танків та артилерії райони Серебрянки, Сіверська, Званівки та Донецького. Завдав авіаударів біля Серебрянки. Ворог вів штурмові дії неподалік Івано-Дар'ївки, але успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктури в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кодема, Семигір’я, Травневе та Зайцеве. Задіяв авіацію та завдав ударів біля Соледара, Яковлівки, Семигір’я, Покровського та Білогорівки. Українське військо відбило штурмові дії в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого. Біля населених пунктів Бахмут та Зайцеве тривають бої.

На Авдіївському напрямку фіксувалися обстріли неподалік Авдіївки, Нетайлового і Нью-Йорка. Ворог завдав авіаударів біля Новобахмутівки, Авдіївки та Красногорівки. Росіяни вели штурмові дії в районі Авдіївки, успіху не мали, відійшли. Тривають бої поблизу Пісків.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Мар’їнка, Костянтинівка, Новосілка, Павлівка, Чарівне та Мала Токмачка. Намагався висунути розвідувальну групу біля Новополя, але її було вчасно виявлено та знешкоджено.

По Криворізькому напрямку така інформація від оперативного командування «Південь». Ворог продовжує нарощувати угрупування. Протягом бойового дня нашими бійцями присічено три спроби ворога силами посиленого взводу в кожному випадку провести розвідку боєм у районах Білогірки та Трудолюбівки. Противник успіху не мав. Із втратами понад десятка рашистів та 4 одиниць броньованої техніки, відійшов.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що росія перекидає війська з півночі Донецької області до Запоріжжя та припиняє наступальну кампанію на Слов'янськ. Такі маневри, ймовірно, створять можливість для ЗСУ розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямі.

Передислокація російських військ у Запорізьку область передбачає, що український контрнаступ не обмежується Херсонською областю і, ймовірно, відбуватиметься по всій південній осі.

«Рашисти зібрали на півдні близько 30 БТГ для наступу на Кривий Ріг та Миколаїв,» — заявив Олексій Арестович. За його словами, якість цих військ дуже низька, штати БТГ «дуті», тому жителям цих міст «непритомніти» не варто. Він додав, що росіянам на півдні поставлене завдання бути готовими до наступу 6 серпня.

Загалом, дії ворога свідчать про те, що росіяни хочуть зламати ситуацію на півдні України. Вони не відмовляються від ідеї захопити Запоріжжя та Миколаїв.

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