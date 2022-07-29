«На нас ще чекають великі бої»: військовий експерт передбачив серйозне загострення на фронті

План визволення Херсонщини, про який так багато останнім часом говорять в українських медіа, існує, але він залежатиме від ситуації та на інших напрямках фронту. Про це в етері Радіо НВ заявив голова українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

За словами експерта, зараз ЗСУ планомірно відрізають шляхи постачання рашистів у районі Херсона, але це все-таки не класичний наступ, коли ЗСУ вступають у бій з передовими частинами окупантів за підтримки авіації та артилерії. Класичний шлях набагато швидший, але втрати від такого наступу набагато більші. А українці мають берегти своїх військових.

Нині знищуються логістичні центри росіян, військові бази, склади. Це не тільки ускладнює постачання рашистів, а й деморалізує їх. І на Херсонщині відпрацьовується наша авіація.

На сьогодні росіяни мають перевагу в авіації. У них більше літаків та гелікоптерів. На півдні наразі проходять повітряні баталії. За словами експерта, Україна може вести ефективні бої проти російської авіації, яка є більш потужною.

На Лівобережній частині Дніпра, в районі Мелітополя, Бердянська ще на українську армію чекають бої. Росіяни перекидають туди великі підрозділи десантних військ, які хочуть довести до 10−11 тисяч військових. Там створено 14 батальйонно-тактичних груп. До району Запоріжжя окупанти перекидають танки.

Це свідчить про те, що росіяни хочуть зламати ситуацію на півдні України. Вони не відмовляються від ідеї захопити Запоріжжя та Миколаїв.

«На нас ще очікують великі бої. Але українське командування знає про ці плани супротивника та готується дати відсіч на всіх напрямках», — уточнив Кузан.

На його думку, пропри таку концентрацію військ та техніки, у росіян сил лише на один ривок на фронті, де вони хочуть перехопити ініціативу у ЗСУ.

Експерт вважає, що на східному фронті українці можуть залишити якісь населені пункти, але боятися цього не варто. Головне, щоб ЗСУ зберігали обрану тактику — вимотати противника, тому що той, хто наступає, зазнає більших втрат, ніж той, хто борониться, й зберегти особовий склад.

Він звернув увагу на те, що Донецьку область росіянам так і не вдалося захопити вже протягом місяця. Хоч і є просування рашистів, але це іде за інерцією без особливих перемог.

Нагадаємо, за прогнозом відомого астролога Влада Росса, у серпні буде велика битва за Херсон, яка закінчиться перемогою України. Під час визволення окупованого Херсона ЗСУ можуть знищити Кримський міст.

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