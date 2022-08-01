Ворог обстріляв Харків та Миколаїв: є поранені та загиблий (відео)

Російські окупанти вранці 1 серпня вдарили по Салтівському району Харкова, який все ще залишається пріоритетом для атак ворога. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його даними, даними, в районі Салтівки було кілька «прильотів». Зокрема, о 7.10 ворожий снаряд потрапив у зупинку громадського транспорту. Поранення отримали людина, яка чекала на автобус. Потерпілого госпіталізували.

Постраждала зупинка

«У дворі багатоповерхівки було так само поранено людину і пошкоджено автомобілі», — зазначив Терехов.

Пізніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов повідомив, що один із поранених у результаті ворожої російської атаки по Харкові помер у лікарні.

«Сьогодні близько 7 ранку ворог обстріляв Салтівський район Харкова. Поранення отримали чоловіки — 30 та 72 роки. Останній, на жаль, помер у лікарні», — написав він.

Скляний завод у Мерефі під Харковом

Також у ніч на 1 серпня російські війська завдали масованого удару по Миколаєву . Ворожі ракети потрапили до приватних будинків і травмпункт однієї з лікарень. Внаслідок обстрілів поранення отримали троє людей.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім.

"Вночі, 1 серпня, після 01:00 Миколаїв вкотре зазнав масованих обстрілів. Наразі відомо про ураження приватних будинків та дворів, внаслідок чого поранення отримали троє людей", - розповів він.

Також обстріл спричинив пожежу на території медичного диспансеру. Згорів гуманітарний склад із медичними препаратами та продовольством.

Крім того, окупанти розбили травмпункт однієї з лікарень, пошкоджено чотири будівлі, медичний автотранспорт, вибито вікна. На щастя, обійшлося без жертв.

Наслідки обстрілу травмпункту

Руйнування цивільної інфраструктури в місті

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня масованому обстрілу зазнали також Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області.

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