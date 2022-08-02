ЗМІ повідомляють про нові махінації з корпоративними правами на «Демуринський ГЗК»

Попри численні спроби заблокувати доступ російським компаніям до української стратегічної сировини, бізнес країни-агресора продовжує вибудовувати «сірі» схеми володіння вітчизняними підприємствами, пише Апостроф.

«У липні 2021 року РНБО ввела персональні санкції проти заступника голови ради директорів корпорації „ВСМПО-Авісма“, російського мільярдера Шелкова, який є кінцевим бенефіціаром „Демуринського ГЗК“ (Дніпропетровська обл., Україна). Щоб вивести актив з-під санкцій, у березні 2022 року новим акціонером компанії Limpieza Limited, що володіє 100% ТОВ „Демуринський ГЗК“, стає кіпрський офшор Bolatico Limited», — йдеться в публікації.

Проте зміна власника, як пише Апостроф, була суто номінальною, і попередні бенефіціари зберегли контроль над українським підприємством.

«Так, серед директорів офшору Limpieza Limited значаться Мар'яна/Маріана Шинкар та Світлана Ільтьо. Одна з 2019 очолює податковий департамент VSMPO-Tirus Ltd, є директором CADOR ENTERPRISES LIMITED та ще кількох компаній, бенефіціаром яких є Шовков, «Ростех» та «Авісма». Інша раніше фігурувала у розслідуванні НАБУ про заподіяння збитків ОГХК у розмірі понад 300 млн грн за т.зв. «схемам Журило-Перцева», — пише Апостроф і зазначає, що останні нібито є представниками російського титанового лобі в Україні та організаторами нелегальних постачань титанової руди з В'єтнаму та Мозамбіку для підприємств «ВСМПО-Авісма».

У публікації йдеться, що у квітні 2022 року суд наклав арешт на 100% корпоративних прав на ДГЗК та банківські рахунки підприємства, слідчими БЕБ була оголошена підозра в ухиленні від сплати податків його директору. Проте вже в червні Київський апеляційний суд зняв арешт із корпоративних прав ДГЗК, якими володіє Limpieza Limited. Однак для фондових операцій з українськими промисловими активами потрібен офіційний дозвіл Антимонопольного комітету України.

«Тепер українська держава може не лише домогтися визнання недійсної угоди щодо придбання 100% акцій Limpieza Limited компанією Bolatico Limited, а й жорстко порушити питання про націоналізацію самого ТОВ «Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат», — пише Апостроф, зазначаючи, що Україна має поставити крапку у питанні офшорно-російської власності в Україні.

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