«Це виключено!»: Лобода різко відреагувала на чутки про повернення до росії

Співачка Світлана Лобода, яка поділилася історією порятунку її бабусі з Ірпеня, приїхала до Грузії, де в неї запланований концерт. Напередодні артистка дала інтерв'ю Ное Сулаберідзе.

Світлана розповіла, що незадовго до початку російського вторгнення приїхала до Києва та на початку лютого підхопила коронавірус. Ковід ударив по нервовій системі. За словами співачки, у неї розпочалися панічні атаки. А початок війни лише посилив напади. У такому стані вона терміново вивозила дочок із Москви, де мешкала останні роки, а також допомагала родичам виїхати з Ірпеня, Києва.

Нині співачка з дітьми переїхала до Риги. Разом із нею перебуває мама, а батько нещодавно повернувся до Києва.

Лобода різко засудила війну проти України і заявила, що не повернеться до росії, доки там не зміниться путінський режим.

«Я не бачу можливості навіть думати про те, що можу повернутися до Москви і жити в росії. Це виключено», — сказала Лобода.

Також в інтерв'ю Лобода вперше розсекретила справжнє ім'я молодшої доньки. Вона назвала дівчинку Матільдою.

«Матільда часто мене питає, чому ми живемо в іншому будинку, я кажу їй, що ми просто подорожуємо світом, дивимося різні місця, що я хочу, щоб вона знайомилася з різними дітками. І якось її це заспокоює», — зазначила Лобода.

Вона вважає, що багато російських знаменитостей «заражені» пропагандою країни-агресора, яка працює на високому рівні. Вони просто не хочуть одержувати інформацію з альтернативних джерел, аналізувати.

«Будь-яка розсудлива людина сьогодні не може підтримувати війну. Це просто ненормально. Загальна маса людей, яка живе у росії, чує лише одну інформацію з телевізорів, з радіомовників. Це є пропаганда, яка працює на дуже високому рівні. Вони не мають іншої точки зору. Вони намагаються не читати Інтернет, вони себе захищають. Мій психолог каже, що це така захисна реакція людини. Вона намагається не впускати в себе те, що може бути неприємно. Вона просто захищає себе від цієї інформації і чує лише те, що хоче чути», — пояснила Лобода.

Нагадаємо, Світлана приїжджала в деокупований Ірпінь, де пройшло її дитинство, і обіцяла допомогти відновити зруйнований рашистами дитячий садок.

РосЗМІ відреагували на позицію співачки новою порцією «сенсацій». Пишуть, що роман із Тіллем Ліндеманном є піаром, а за кожен вихід із ним Лобода платила по 150 тисяч доларів.

240

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter