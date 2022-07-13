«Платила Ліндеманну 150 тисяч за мовчання»: росЗМІ «розкрили» таємницю особистого життя Лободи

Після того, як Світлана Лобода заявила про свою позицію і повернулася до України, російські ЗМІ вибухнули «сенсаційними викриттями» особистого життя співачки. Вони замайоріли заголовками про те, що роман з Тіллем Ліндеманном є обманом. Нібито за імітацію стосунків та спільні виходи у світ Лобода платила обранцю по 150 тисяч доларів.

Про це заявив гвинтик кремлівської пропаганди Олена Блін. Вона стверджує, що насправді Тілль та Світлана грали у кохання на публіку. Він не є батьком молодшої доньки співачки Тільди. Нібито Лобода народила від одруженого бізнесмена, який покинув її, а у відповідь «у мозку її геніальних піарників народився план».

«Адже нещодавно на фестивалі „Жара“ Світлана зустрічалася з Тіллем Ліндеманном. Він активно до неї залицявся, вився навколо неї. І навіть, знаєте, на моїх очах вони щось фліртували, ходили в якесь кіно», — сказала Жигалова.

Вона стверджує, що їй стали відомі подробиці контракту Лободи та Ліндеманна.

Співачка з гумором відповіла на «викриття», зазначивши, що у цих сенсаціях не вистачає перчинки.

Нагадаємо, Лобода не афішує своє особисте життя та не називає ім'я батька своєї молодшої дочки. Вона розповідала, що мешкає в Європі, на березі моря. Вона казала, що щаслива зі своїм чоловіком.

Раніше росЗМІ писали, що за антивоєнні висловлювання Лободі заплатили мільярд доларів.

Фото instagram.com/lobodaofficial

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