Світлана Лобода поділилася непростою історією порятунку її рідної бабусі з Ірпеня

Співачка Світлана Лобода, яка після тривалого мовчання повернулася до України та заявила про свою позицію, поділилася непростою історією порятунку рідної бабусі з Ірпеня.

Артистка розповіла, що після того, як було підірвано міст, її хвора бабуся Марія залишилася сама у квартирі.

«Через вік вона погано ходила й переживала кілька непростих діагнозів. Її щодня відвідували наші рідні, але з моменту вторгнення, в якийсь момент це стало неможливим. Ми сильно переживали й почувалися абсолютно безпорадними. Вся родина не спала ночами», — розповіла Світлана.

Вона каже, що допомагала виїхати багатьом знайомим, а ось рідну людину вивезти не вдавалося, підключали волонтерів та всіх знайомих.

«У бабусі Маші цукровий діабет, два дні вона була без інсуліну, бо нікого не було поряд, а доставити їй медикамент не виходило. У ті дні волонтери ризикували своїм життям, рятуючи людей і доставляючи критично необхідні медичні препарати. Моя сім'я вже втратила надію побачити бабусю живою, мама плакала від безвиході.

На третій день трапилося неможливе, нам все ж таки вдалося знайти машину і людей, які через поля та об'їзними дорогами дісталися до будинку бабусі. Вони виламали двері, оскільки бабуся не могла вже вставати з ліжка і перебувала у критичному стані", — поділилася Лобода.

Спасителем виявився місцевий житель Олександр Блохін, який на руках виніс Марію з квартири та зміг перевезти її у безпечне місце. Зараз із нею все гаразд.

«Бабуся Марія, дуже сильна і безмірно кохана людина, вона виростила мене і мою сестру, няньчила всіх дітей в окрузі, ми її називаємо наша „швидка допомога“. Адже вона завжди поспішала на допомогу кожному, хто колись про щось її просив. Це дивовижна, чуйна, добра людина, яка все своє життя віддавала людям! Ми її безмежно любимо, цінуємо та вдячні за все, що вона для нас зробила!», — Поділилася Світлана і додала, що вони з сестрою відвідали бабусю. Каже, що то були безцінні моменти щастя.

Раніше видавець Поліна Неня звинуватила Тіну Кароль у лицемірстві та заявила, що вона хоче знищити Світлану Лободу, як співачку.

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