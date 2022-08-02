«Поки не прийдуть росіяни, порядку не буде»: кремлівський карлик медведєв розмріявся про захоплення Грузії та Казахстану

Заступник секретаря Радбезу росії дмитро медведєв, який останнім часом відрізняється дуже агресивними висловлюваннями на адресу України, вибухнув черговим імперським постом.

медведєв зібрався завоювати Грузію та Казахстан, а також відновити Радянський Союз.

російський чиновник заявив, що «параду суверенітетів більше не буде», а «росія не пошкодує сил та коштів», щоб повернути народи колишнього СРСР у лоно імперії.

Він не міг залишити без уваги Україну, повідомивши, що росія має намір «звільнити Київ та Малоросію» від «націоналістів», які «вигадали українство».

Далі у планах медведєва «повертати» Грузію. На його думку, до 1801 року «такої країни, як Грузія, не існувало». «Грузія у нинішніх кордонах була створена тільки в рамках російської імперії». Вона нібито постійно тяглася до росії, сподіваючись знайти захист.

Казахстан, який також зібрався «звільняти» медведєв — «штучна держава». Нібито це споконвічно російські території, там більшість населення слов'яни.

І взагалі, «доки туди не прийдуть росіяни, порядку не буде».

Всі ці «історичні» обґрунтування медведєв написав на своїй сторінці «ВКонтакте», потім допис швидко вилучив, але скрини розійшлися мережею.

Помічник медведєва Олег Осипов повідомив, що обліковий запис його начальника у «ВКонтакті» був зламаний, і що компетентні органи розберуться з інцидентом.

Нагадаємо, нещодавно медведєв погрожував Україні «судним днем». В Офісі президента України назвали медведєва «обличчям російського імперіалізму».

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