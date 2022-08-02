Перевірка лічильників води та газу в умовах війни: у Кабміні ухвалили важливе рішення

Як відомо, лічильники води, газу, електроенергії необхідно своєчасно перевіряти. Нещодавно Кабмін ухвалив постанову «Деякі питання перевірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного стану», якою відрегулював ці питання на період війни, нагадують юристи «НаПенсії».

У документі йдеться про те, що під час воєнного стану опломбовані належним чином лічильники не знімаються з обліку, а їх показання продовжують враховуватися для проведення нарахувань.

«Якщо термін повірки лічильників минув під час воєнного стану або протягом місяця після його припинення, попереднє перевірочне свідоцтво залишається чинним ще три місяці після скасування воєнного стану на всій території України або в окремих її місцевостях», — йдеться у повідомленні.

Деякі комунальні підприємства все ж таки пропонують повіряти прилади обліку. За бажанням, це можна зробити.

Після закінчення війни прилади обліку потрібно обов'язково здати на перевірку у тримісячний термін.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як поводитися з контролером, який прийшов знімати контрольні показання лічильника.

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