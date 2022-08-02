Сто медиків оперували 27 годин: у Бразилії лікарям з різних країн вдалося розділити сіамських близнюків, які зрослися головами

Сучасна медицина сьогодні творить справжні чудеса. Наприклад, польським медикам вдалося відновити зір українці та її синам — родина постраждала під час обстрілу росіянами Сєвєродонецька та прилеглих районів.

Але іноді сама природа грає не за правилами й у результаті народжуються незвичайні діти — сіамські близнюки.

Як повідомляє bbc news, у Бразилії одразу 100 медиків брали участь в операції, яка тривала 27 годин, щодо розілу сіамських близнюків, з'єднаних черепами.

Трирічні малюки Бернардо та Артур Ліма були прооперовані в Ріо-де-Жанейро під керівництвом лікарів із лондонської дитячої лікарні Грейт-Ормонд-стріт.

Довгі місяці хірурги шукали найбезпечніший метод поділу. Кожен спосіб був перевірений на віртуальних моделях анатомії хлопчиків, створених на основі комп'ютерної томографії та магнітно-резонансної томографії. Такий підхід дозволив хірургам кілька разів пройти операцію «на чернетці», не наражаючи дітей на ризик.

Хірург Нур уль Овасе Джилані назвав операцію «продуктом космічної ери», він зазначив, що вперше хірурги з різних країн працювали разом в одній і тій самій «кімнаті віртуальної реальності».

Сам хірург зі своєю командою провів в операційній 27 годині з усього чотирма 15-хвилинними перервами на їжу.

Ця операція стала сьомою у комплексі лікування дітей Ліма. Цікаво, що показники дітей нормалізувалися після того, як їм надали можливість взятися за руки. Зараз близнюки добре почуваються, поки що вони в лікарні. Далі їх чекає шестимісячна реабілітація.

За статистикою, сіамські близнюки народжуються в одному випадку з 50−60 тисяч. Всього 5% з них є краніопагами — тими, що зрослися головами.

Раніше «ФАКТИ» писали про 10місячних сіамських сестер Абігайл і Мікаеля Бачинські з Сакраменто (Каліфорнія), які теж зрослися головами, яких успішно успішно розділили в США.



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