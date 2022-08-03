ЗСУ знищили розвідгрупу рф під Мазанівкою і завдали потужної вогневої поразки ворогові на Бахмутському напрямку, — Генштаб

ЗСУ поки що не можуть повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та живій силі, і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі.

Там, на Слов'янському напрямку, обстріли зі ствольної та реактивної артилерії були зафіксовані біля Нової Дмитрівки, Богородичного, Чепіля, Карнаухівки, Довгенького, Барвінкового, Шнурків, Гусарівки та Дмитрівки. Про це повідомляє в ранковому зведенні Генеральний штаб. Втім, спроба ворога провести розвідку на південь від Мазанівки була невдалою — окупантів виявили та знешкодили.

Наразі на Донеччині ворог основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку, але істотного успіху там не досяг — ЗСУ відбили наступ у районі західної околиці Берестового та на напрямках Володимирівка — Яковлівка та Семигір'я — Кодема. А за напрямами Відродження — Кодема та Доломітне — Семигір'я українські воїни завдали ворогові потужної вогневої поразки.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював район Авдіївки. Безуспішно намагався покращити тактичне становище та з втратами відійшов.

На Харківському напрямку здійснювалися обстріли районів населених пунктів Харків, Прудянка, Розплідник, Російські Тишки, Нова Миколаївка, Рубіжне, Піщане, Борщова, Замулівка, Леб'яже, Коробочкіно, Базаліївка та Басове. Але спроби ворога перейти у наступ у напрямку Кочубеївка — Дементьєвка отримали відсіч, вороги відійшли.

Нагадаємо, раніше військові експерти висловили сумнів у здатності ворога захопити Харків, незважаючи на постійні обстріли міста та прилеглих населених пунктів.

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