В Україні зростуть тарифи на комунальні послуги: у Нацбанку назвали терміни

Попри мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги, встановлений Верховною Радою, вартість «комуналки» все ж таки зростатиме.



І почнеться зростання приблизно з другого півріччя 2023 року. Такий висновок можна зробити з прогнозу інфляційного звіту Національного банку за липень 2022 року.



«Основний же внесок у значне зростання адміністративної інфляції на прогнозному горизонті матиме підвищення тарифів на комунальні послуги», — йдеться у прогнозі.



У НБУ пишуть, що з огляду на високу соціальну значущість тарифів на комуналку, підвищення тарифів, ймовірно, буде поетапним та супроводжуватиметься розширенням соціальної підтримки.



Поки що тарифи на комунальні послуги в Україні залишаються незмінними, навіть попри зростання цін на енергоносії в усьому світі.



І оскільки на сьогодні фіксація тарифів на тепло та газ на період воєнного стану стримує зростання загальної інфляції — темпи зростання вартості цих послуг сповільнилися відповідно до 1.2% г/г та 9.3% г/г, відображаючи ефекти високої бази порівняння.



«Таким чином, високі ціни на газ у світі практично не матимуть прямого впливу на споживчу інфляцію у поточному році», — повідомляють у Нацбанку.



До кінця воєнного стану забороняється підвищувати тарифи на комунальні послуги для всіх категорій споживачів.

Раніше уряд «заморозив» тарифи на електроенергію. Мораторій діє до 31 жовтня 2022 року. Домогосподарства, які споживають на місяць менше 250 кіловат на годину, за кіловат, як і раніше, платитимуть 1 гривню 44 копійки, а ті, хто споживає більше, — 1 гривню 68 копійок за кіловат.

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