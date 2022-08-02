Противника відкинуто на Харківському та Краматорському напрямках, на Бахмутському та Авдіївському він має певний успіх, — Генштаб

На Харківському напрямку російські окупанти, попри постійні обстріли Харкова, не змогли покращити своє тактичне становище. Сьогодні рашисти зазнали невдачі й відступили при спробі просунутися у напрямку Тернова — Байрак. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Донецькому напрямку ворог зосереджує зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Систематичним застосуванням засобів вогневої поразки противник намагався скувати дії наших військ та не допустити їх просування на загрозливі напрямки.

На Краматорському напрямку противник спробував наступати у напрямку Новолуганське — Івано-Дар'ївка. Отримав рішучу відсіч наших воїнів та відійшов.

На Бахмутському напрямі всі спроби просування супротивника у напрямах Роти — Вершина, Володимирівка — Яковлівка, Клинове — Зайцеве та Покровське — Бахмут успішно відбиті. Окупанти з втратами відійшли назад. У напрямку Відродження — Кодема окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.

На Авдіївському напрямку окупанти вели штурмові дії у напрямку Мінеральне — Авдіївка, успіху не мали, відійшли. У напрямку Донецьк — Піски ворог має частковий успіх, уточнили у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що росіянам поставлене завдання бути готовим до наступу до 6 серпня.

Австрійський військовий аналітик Том Купер вважає, що росіяни не мають сил прорвати українські позиції на півдні та дійти до Запоріжжя. На його думку, немає у ворога й сил захопити Авдіївку. Але росіяни наступатимуть. При цьому, з воєнної точки зору, у такому наступі немає логіки, вважає експерт.

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