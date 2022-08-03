П’яний чемпіон світу з футболу на смерть збив мотоцикліста

20-річний центральний захисник бразильського «Палмейрасу», який поступився у фіналі клубного чемпіонату світу-2022 англійському «Челсі», Ренан Віктор да Сілва вляпався у серйозні неприємності.

Як повідомляє видання Marca, футболіст випив зайвого й у стані алкогольного сп'яніння сів за кермо (при цьому не маючи з собою водійських прав), після чого не впорався з керуванням і, вилетівши на зустрічну смугу, збив 38-річного мотоцикліста. Постраждалий від отриманих травм помер на місці, а Ренан тепер не лише виявився безробітним («Палмейрас» розірвав із ним контракт), а й тепер може загриміти за ґрати — спортсмену загрожує до 10 років у в'язниці. Поки ж Сілва перебуває на волі і заплативши сім'ї загиблого мотоцикліста 46 тисяч доларів.

Із «Палмейрасом» Ренан став володарем Кубка Бразилії та двічі здобув Кубок Лібертадорес

Додамо, що Ренан, будучи вихованцем «Палмейрасу», завоював із рідним клубом Кубок Бразилії та двічі став володарем Кубка Лібертадорес (аналог Ліги чемпіонів у Південній Америці), а разом із юнацькою збірною Бразилії U17 виграв у 2019-му. Цьогорічний сезон центральний захисник проводив на правах оренди у «Брагантіно», у складі якого відіграв 8 матчів у всіх турнірах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що титуловану тріатлоністку Цудою Міядзакі під час тренування на смерть збив автомобіль.

Фото ua.tribuna.com/

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