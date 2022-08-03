П’яний чемпіон світу з футболу на смерть збив мотоцикліста
20-річний центральний захисник бразильського «Палмейрасу», який поступився у фіналі клубного чемпіонату світу-2022 англійському «Челсі», Ренан Віктор да Сілва вляпався у серйозні неприємності.
Як повідомляє видання Marca, футболіст випив зайвого й у стані алкогольного сп'яніння сів за кермо (при цьому не маючи з собою водійських прав), після чого не впорався з керуванням і, вилетівши на зустрічну смугу, збив 38-річного мотоцикліста. Постраждалий від отриманих травм помер на місці, а Ренан тепер не лише виявився безробітним («Палмейрас» розірвав із ним контракт), а й тепер може загриміти за ґрати — спортсмену загрожує до 10 років у в'язниці. Поки ж Сілва перебуває на волі і заплативши сім'ї загиблого мотоцикліста 46 тисяч доларів.
Додамо, що Ренан, будучи вихованцем «Палмейрасу», завоював із рідним клубом Кубок Бразилії та двічі став володарем Кубка Лібертадорес (аналог Ліги чемпіонів у Південній Америці), а разом із юнацькою збірною Бразилії U17 виграв у 2019-му. Цьогорічний сезон центральний захисник проводив на правах оренди у «Брагантіно», у складі якого відіграв 8 матчів у всіх турнірах.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що титуловану тріатлоністку Цудою Міядзакі під час тренування на смерть збив автомобіль.
Фото ua.tribuna.com/196
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